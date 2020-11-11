Дэн Мильштейн: «Войнов ждет окончания дисквалификации в НХЛ, у него нет планов завершать карьеру»

Известный агент Дэн Мильштейн прокомментировал информацию о том, что защитник может завершить карьеру.

– Появились слухи, что защитник Вячеслав Войнов может завершить карьеру. Так ли это?

– Слава сейчас в России, на протяжении длительного времени он занимается по индивидуальной программе.

Дисквалификация Войнова в закончится после половины регулярного чемпионата, он ждет этого момента. Никаких планов завершать карьеру у Войнова нет.

Перед окончанием дисквалификации Слава будет решать, где и когда продолжить карьеру. Заинтересованность к защитнику есть со стороны многих клубов, – сообщил Мильштейн.

Отметим, что срок дисквалификации 31-летнего игрока в НХЛ уже истек. Ранее лига сократила дисквалификацию хоккеиста, он мог вернуться в НХЛ в середине сезона-2019/20.

Напомним, в 2014 году Войнова, тогда выступавшего за «Лос-Анджелес», обвинили в домашнем насилии, он отсидел несколько месяцев в калифорнийской тюрьме. После этого он вернулся в Россию.

Войнов может завершить карьеру. Он хотел 100 млн за сезон в КХЛ, но ни один клуб не согласился (Metaratings)