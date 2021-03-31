Путин не сыграет в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10 мая

Президент России Владимир Путин не примет участие в традиционном гала-матче с легендами отечественного хоккея, который запланирован на 10 мая в рамках нынешнего турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи.

«Нет. Не планирует», – ответил на вопрос об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся во вторник на ледовой арене дворца спорта «Большой» в Сочи.

В последние годы Путин неоднократно принимал участие в матчах лиги, основанной в 2011 году по инициативе самого президента и ветеранов отечественного хоккея.

Владимир Путин: «Ночная хоккейная лига – один из ярких брендов современной России»