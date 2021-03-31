Путин не сыграет в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10 мая

Теги Владимир Путин любительский хоккей Дмитрий Песков ТАСС Хоккей

Президент России Владимир Путин не примет участие в традиционном гала-матче с легендами отечественного хоккея, который запланирован на 10 мая в рамках нынешнего турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи. 

«Нет. Не планирует», – ответил на вопрос об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся во вторник на ледовой арене дворца спорта «Большой» в Сочи.

В последние годы Путин неоднократно принимал участие в матчах лиги, основанной в 2011 году по инициативе самого президента и ветеранов отечественного хоккея. 

Владимир Путин: «Ночная хоккейная лига – один из ярких брендов современной России»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья