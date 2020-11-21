Якушев о Ночной хоккейной лиге: «Путин сказал, что нам важно не только воспитание чемпионов мира, но и развитие хоккея в стране»

Двукратный олимпийский чемпион поделился ожиданиями от предстоящего фестиваля Ночной хоккейной лиги – финального этапа масштабного турнира любительских команд.

«Этот год знаменательный для российского хоккея и космоса. В нем значимые юбилеи для нашего хоккея и космонавтики. Хоккей – это тот вид спорта, которым наш народ всегда гордился. Знаменательно то, что космонавты не только любили хоккей, но и активно принимали в нем участие.

Очень хочется принять участие на гала-матче и внести свой вклад в этом турнире. У нас состоялась организационная встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, и он нам сказал, что нам важно не только воспитание чемпионов мира, но и организация и развитие хоккея в стране.

В нашем турнире будут команды [возрастной категории] 40+, а также 17+, это широкий охват хоккеистов. Поэтому наша главная задача – это здоровая нация», – сказал Якушев.

В этом году отмечается 60-летний юбилей со дня первого полета в космос Юрия Гагарина, в честь которого назван главный трофей КХЛ.