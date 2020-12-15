Овечкин пропустит второй матч подряд из-за травмы впервые с января 2014 года

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Россиянин получил повреждение 23 апреля в игре против «Айлендерс» (1:0 Б).

Он пропустит второй матч подряд.

Последний раз Овечкин пропускал две игры подряд из-за травмы в январе 2014 года.

Матч с «Айлендерс» также пропустит Джастин Шульц.

Овечкин не сыграл из-за травмы впервые с марта 2015 года. За 16 сезонов в НХЛ он пропустил всего 35 игр