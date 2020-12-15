Лавиолетт о травме Овечкина: «Речь не идет о долгом сроке. Насчет его участия в плей-офф беспокоиться не нужно»

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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии капитана команды Александра Овечкина, пропустившего последний матч команды против «Айлендерс» (6:3) из-за травмы нижней части тела. 

«Я не думаю, что это тот случай, когда все должны интересоваться, сыграет он в плей-офф или нет. Я не думаю, что вопрос должен ставиться именно так.

На днях я сказал, что иногда в таких ситуациях мы просто не имеем абсолютно точной информации и поэтому говорим о статусе «со дня на день». Наши сотрудники проделывают невероятную работу в плане восстановления игроков. 

Я не думаю, что речь идет о долгом сроке. Не знаю, сыграет ли он завтра, но не думаю, что кому-то нужно беспокоиться насчет его участия в плей-офф. Вот почему я говорю «со дня на день». Думаю, что к тому времени у нас все будет хорошо. 

Мы не собираемся торопить его. Но, конечно, речь идет об одном из лучших снайперов в истории игры. С ним в составе мы куда более опасны. В любом случае, нам приходилось заполнять пробелы в составе по разным причинам, будь то травмы или ковид-протокол. Мы делали это, как и все команды», – сказал Лавиолетт. 

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