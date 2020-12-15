Шипачев может заработать 204 млн рублей за сезон в «Динамо» («СЭ»)

Стали известны финансовые условия нового контракта форварда Вадима Шипачева с «Динамо».
Срок соглашения рассчитан на 3 года.
Как уже сообщалось ранее, базовая зарплата игрока составит 95 млн рублей в год.
Шипачев также сможет получить 19 млн рублей в качестве бонуса, если наберет в регулярном чемпионате 20 очков.
Хоккеист может заработать еще один бонус в случае попадания в топ-3 бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата. По данным «Спорт-Экспресса», он составит 90 млн рублей.
Таким образом, форвард может заработать 204 млн рублей за сезон в «Динамо».
Отметим, что бонусы не будут учитываться под потолком зарплат.
Шипачев выступает в «Динамо» с 2018 года.
В этом сезоне КХЛ форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 67 (20+47) очков в 57 играх.
В плей-офф Шипачев записал на свой счет 7 (1+6) баллов в 10 матчах.