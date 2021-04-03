Амиров договорился о контракте с «Торонто». Он не может вылететь в Канаду из-за проблем с визой (Gorobzor.ru)

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Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров достиг договоренности с «Торонто», сообщает Gorobzor.ru.

19-летний форвард должен провести остаток сезона за океаном. Таким образом, он «сожжет» один год контракта новичка.

Сейчас Амиров не может вылететь в Канаду из-за проблем с визой. Сообщается, что процесс затягивается уже несколько дней.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков. Он также провел 9 игр в плей-офф.

Напомним, Амиров был выбран «Торонто» на драфте-2020 под общим 15-м номером.

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