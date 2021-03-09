Глава совета «Динамо» о выборе тренера: «Знарок – заслуженный специалист, но сезоны в «Спартаке» показали, что есть нюансы»

Председатель совета директоров Виктор Воронин рассказал о выборе нового главного тренера команды, которым в итоге стал .

«Выбор был большой. Выдвинуто было больше 7 кандидатов. Были поставлены задачи подготовки программы развития всего динамовского движения. После этого оценивали кандидатов. И приняли такое решение.

Знарок – заслуженный тренер, эффективный, но два сезона в «Спартаке» показали, что были нюансы, которые мы также учли при выборе тренера.

Все аргументы, которые у нас были, мы доложили совету директоров. Решение принято. Двигаемся дальше», – сказал Воронин.

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