Глава совета «Динамо» о выборе тренера: «Знарок – заслуженный специалист, но сезоны в «Спартаке» показали, что есть нюансы»

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Председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин рассказал о выборе нового главного тренера команды, которым в итоге стал Алексей Кудашов

«Выбор был большой. Выдвинуто было больше 7 кандидатов. Были поставлены задачи подготовки программы развития всего динамовского движения. После этого оценивали кандидатов. И приняли такое решение.

Знарок – заслуженный тренер, эффективный, но два сезона в «Спартаке» показали, что были нюансы, которые мы также учли при выборе тренера.

Все аргументы, которые у нас были, мы доложили совету директоров. Решение принято. Двигаемся дальше», – сказал Воронин. 

«Динамо» назначило Кудашова главным тренером. Крикунов и весь его штаб покинули клуб

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