«Авангард» направил запрос в МВД Татарстана по делу Емелина из-за информации о наркотических веществах в крови игрока

«Авангард» выступил с заявлением относительно сообщений о том, что в организме защитника были обнаружены запрещенные вещества.

«Хоккейный клуб «Авангард» направил официальные запросы Министру внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорину и главному врачу МСЧ «Казанского (Приволжского) федерального университета» С.А. Осипову с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста.

Клуб считает, что распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию ХК «Авангард», честь и достоинство Алексея Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки», – говорится в заявлении клуба.

В МВД Татарстана ранее заявляли, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества.

Вчера стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию