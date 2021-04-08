Состояние Емелина улучшилось, о трансплантации печени речь не идет («СЭ»)

Теги Авангард травмы Алексей Емелин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Здоровье Хоккей

Состояние капитана «Авангарда» Алексея Емелина, находящегося в НИИ имени Склифосовского, улучшилось. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, близкий к игроку, он чувствует себя намного лучше, о трансплантации печени речь не идет. 

Хоккеист был госпитализирован после первого матча с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина. Сообщалось, что ему был поставлен диагноз «токсический шок печени».

В МВД Татарстана заявляли, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 

Вчера стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию

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