Состояние Емелина улучшилось, о трансплантации печени речь не идет («СЭ»)

Состояние капитана «Авангарда» Алексея Емелина, находящегося в НИИ имени Склифосовского, улучшилось.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, близкий к игроку, он чувствует себя намного лучше, о трансплантации печени речь не идет.
Хоккеист был госпитализирован после первого матча с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина. Сообщалось, что ему был поставлен диагноз «токсический шок печени».
В МВД Татарстана заявляли, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества.
Вчера стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.
Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию