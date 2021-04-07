МВД подтвердило новость о следах наркотических веществ в анализах Емелина

Теги Авангард происшествия Алексей Емелин КХЛ Кубок Гагарина Здоровье Хоккей

В МВД по Татарстану подтвердили сообщение о том, что в анализах защитника «Авангарда» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств.

«По результатам медицинских анализов у капитана «Авангарда» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств.

Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка», – заявил представитель пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин.

Ранее сообщалось, что у хоккеиста обнаружили следы опиатов и каннабиоидов. На данный момент Емелин находится в Москве в НИИ им. Склифосовского.

«Авангард» о трансплантации печени Емелина: «Это провокация, направленная на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой»

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья