МВД подтвердило новость о следах наркотических веществ в анализах Емелина

В МВД по Татарстану подтвердили сообщение о том, что в анализах защитника «Авангарда» обнаружены следы наркотических средств.

«По результатам медицинских анализов у капитана Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств.

Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка», – заявил представитель пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин.

Ранее сообщалось, что у хоккеиста обнаружили следы опиатов и каннабиоидов. На данный момент Емелин находится в Москве в НИИ им. Склифосовского.

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