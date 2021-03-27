Овечкин забил 456-й гол в равных составах и разделил 6-е место в истории НХЛ с Халлом 

Капитан забил гол в матче с «Рейнджерс» (5:4).

Россиянину удалось забросить шайбу в равных составах в 456-й раз в карьере.

Он повторил достижение и вышел на 6-е место в истории .

Пятое место по этому показателю занимает Майк Гартнер (467 голов). Рекордсмен – (617).

В текущем сезоне на счету Овечкина 30 (18+12) очков в 30 матчах, в карьере – 1 308 (724+584) баллов в 1 182 играх.

Он занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым (731 гол), Овечкину осталось забросить 7 шайб. Рекорд лиги принадлежит (894).