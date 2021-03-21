Фан-клуб «Салавата» отказался играть в хоккей с болельщиками «Ак Барса» после инцидента с гимном Башкирии

Фан-клубы и должны были сегодня провести хоккейный матч, но игра не состоялась.

Уфимцы отказались от проведения матча из-за инцидента на третьем матче серии Кубка Гагарина, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Напомним, что перед началом игры болельщики казанской команды начали скандировать название клуба во время исполнения гимна Башкортостана.

КХЛ оштрафовала «Ак Барс» на 100 тысяч рублей за срыв гимна Башкирии. Болельщики казанцев готовы самостоятельно оплатить штраф.

Болельщиков «Ак Барса» пустят на сектор арены в Уфе после гимна Башкирии. Это инициатива гендиректора «Салавата» Курносова