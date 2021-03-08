КХЛ оштрафует «Автомобилист» на 300 тысяч рублей за критику судей после поражения от «Авангарда»

«Автомобилист» будет оштрафован после критических высказываний в адрес арбитров четвертого матча серии Кубка Гагарина против (3:4 2ОТ, 1-3).

собирается наказать екатеринбургский клуб денежным штрафом в размере 300 тысяч рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

На официальном сайте и в социальных сетях опубликовал статью, в которой раскритиковал работу судей Максима Сидоренко и Юрия Оскирко.

В частности, в посте сказано про «откровеннейший нырок» Рида Буше, после которого «Авангард» получил большинство, сравнял счет и перевел игру в овертайм, где забил победный гол.

Жара в Екатеринбурге: «Авангард» спас матч, хотя летел 1:3 к 57-й минуте. Победный гол – Ковальчука во втором овертайме