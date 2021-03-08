Илья Ковальчук: «Съел шоколадку «Аленка» перед вторым овертаймом – сработало!»

Нападающий «Авангарда» прокомментировал победу над (4:3 2ОТ, 3-1) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Хорошая игра получилась. В конце заработали удаления, большинство здорово сыграло, на характере вытащили.

Серия продолжается – у них очень хорошая команда. Будем готовиться к следующей игре.

– Великолепная игра – первый гол и победный гол! До этого Хартли сказал, что вы играли будто в 22 года. Это правда? Как вы себя ощущаете?

– Когда с Толчинским и Зерновым играешь, то они тебя заряжают энергией, и на их фоне ты выглядишь чуть быстрее, чем на самом деле.

Поэтому им спасибо, и надеюсь, что у Дениса ничего серьезного и будет готов скоро играть.

– Как вы готовили себя в перерывах, перед вторым овертаймом, потому что могло затянуться, чтобы по физике выдержать? Было видно, что по физике превосходит. Опять же вы вернулись после травмы недавно. Как по физике подходили к плей-офф и к таким матчам?

– Я себя хорошо чувствую: перед вторым овертаймом съел шоколадку «Аленка» – сработало! – заявил Ковальчук.

Жара в Екатеринбурге: «Авангард» вытащил матч, хотя летел 1:3 к 57-й минуте. Победный гол – Ковальчука во втором овертайме