Овечкин лично ведет переговоры о новом контракте с «Вашингтоном» (Пьер ЛеБрюн)

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщил, что форвард самостоятельно ведет переговоры о новом контракте с «Вашингтоном». Хоккеист не пользуется услугами агента.

«Я думаю, он должен сделать то же, что сделал его товарищ Ник Бэкстрем. Как вы помните, Бэкстрем сам провел переговоры и подписал соглашение с «Кэпиталс» в январе.

Я слышал, что Овечкин лично представляет свои интересы. Он не пользуется услугами адвоката. Никого нет. Только он сейчас разговаривает с руководством «Кэпиталс».

Посмотрим, заключит ли он сделку в межсезонье. Они провели предварительные переговоры о будущем, о том, каким будет его контракт. Он лично занимается этим вопросом» – сказал ЛеБрюн.

Для Овечкина следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту с «Кэпиталс», россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

35-летний форвард играет за «Вашингтон» с 2005 года. В 68 матчах минувшего регулярного чемпионата он набрал 67 (48+19) очков, в плей-офф добавил 5 (4+1) баллов в 8 играх.

Всего в его активе 1278 (706+572) очков в 1152 матчах в карьере. Он занимает 8-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Овечкин, вероятно, попросит у «Вашингтона» зарплату около 12 млн долларов в год (RMNB)

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