Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд не набрали очков в 1-й игре с «Трактором». Они сыграли больше 20 минут и нанесли 12 бросков

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» (1:3) в первом матче серии Кубка Гагарина.
Первое звено уфимского клуба – Теему Хартикайнен – Сакари Маннинен – Маркус Гранлунд – не отметилось набранными баллами.
В общей сложности финские хоккеисты нанесли 12 бросков по воротам. У Хартикайнена 5 бросков, у Маннинена – 4, у Гранлунда – 3.
Также легионеры «Салавата» получили самое высокое игровое время в команде. Маннинен провел на льду 23:27, Гранлунд – 21:44, Хартикайнен – 21:33.
«Трактор» победил «Салават» (3:1) в первом матче серии плей-офф. Федотов отразил 38 из 39 бросков