Анисин о 40 тысячах евро в деле Панарина: «Таких денег у нас быть не могло. Мы зарабатывали 4-5 млн рублей»

Бывший игрок «Витязя» продолжил раскрывать подробности об инциденте в баре отеля в Риге в 2011 году.

Тренер Андрей Назаров ранее заявил, что , с которым он работал в «Витязе», избил девушку в баре. Назаров утверждал, что за Панарина вступились авторитетные жители Риги: «Слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах».

– Откуда взялась сумма в 40 тысяч долларов (Назаров говорил о евро – прим. Sports.ru), о которой сказал Назаров?

– Не знаю, таких денег у нас быть не могло. Тогда мы зарабатывали 4-5 миллионов рублей за сезон.

– Как вы отнеслись к тому, что история всплыла спустя столько лет?

– Меня это удивило, поскольку ничего сверхъестественного тогда не было. Никаких мордобитий с участием девушек. Знаете, сколько таких ситуаций за десять лет в любом клубе происходит? Даже в нынешнем сезоне КХЛ, уверен, что-то подобное может всплыть.

Те, кто знает, как проходит хоккейная жизнь, не удивятся. Бывает, дерутся между собой по пять раз за сезон – и ничего страшного, – сказал Анисин.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

«Все это выглядит как заказ, поскольку месяц назад он выступил против Путина». Что говорят в Америке о скандале Назаров/Панарин