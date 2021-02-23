Анисин о ситуации с Панариным: «Тема слегка оттолкнул одну из девушек, максимум. И то не факт, что это произошло. Ударов и разбитого лица точно не было»

Бывший игрок «Витязя» высказался об обвинениях в адрес форварда .

Тренер Андрей Назаров, работавший с Артемием в , заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Назаров утверждал, что Панарин попросил Анисина довести его до номера в отеле, упомянув, что Михаил «в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок».

– Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные.

– Между вами был словесный конфликт?

– Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, – Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?

Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов, – сказал Анисин.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

«Все это выглядит как заказ, поскольку месяц назад он выступил против Путина». Что говорят в Америке о скандале Назаров/Панарин