Ротенберг о победе над Швецией: «Играли за Родину. Ребята отдают все силы в матчах за сборную»

Первый вице-президент ФХР дал комментарий после победы над командой Швеции (2:1 Б) в матче Шведских игр.

«Очень тяжелая командная победа, самоотдача была на самом высоком уровне. В первой игре получил травму, ребят это сплотило, сегодня команда играла в том числе и за него.

Все матчи со шведами на этом у нас складываются очень тяжело. Это очень серьезный соперник, очень системная команда.

Все ребята, которые приезжают в сборную, играют на максимуме. Самое важное, что ребята играют на пределе своих возможностей и отдают все силы в матчах за сборную. Отдельно отмечу игру в меньшинстве – это огромная работа наших ребят и тренерского штаба.

показывает очень высокий уровень. Это очень хорошо для нас с точки зрения чемпионата мира, что наш вратарь показывает такой высокий уровень игры.

Надо отметить игру в обороне всей команды и вратаря. Играли за Родину», – заявил Ротенберг.

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