Ротенберг о победе над Швецией: «Играли за Родину. Ребята отдают все силы в матчах за сборную»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал комментарий после победы сборной России над командой Швеции (2:1 Б) в матче Шведских игр.
«Очень тяжелая командная победа, самоотдача была на самом высоком уровне. В первой игре Марат Хуснутдинов получил травму, ребят это сплотило, сегодня команда играла в том числе и за него.
Все матчи со шведами на этом Евротуре у нас складываются очень тяжело. Это очень серьезный соперник, очень системная команда.
Все ребята, которые приезжают в сборную, играют на максимуме. Самое важное, что ребята играют на пределе своих возможностей и отдают все силы в матчах за сборную. Отдельно отмечу игру в меньшинстве – это огромная работа наших ребят и тренерского штаба.
Александр Самонов показывает очень высокий уровень. Это очень хорошо для нас с точки зрения чемпионата мира, что наш вратарь показывает такой высокий уровень игры.
Надо отметить игру в обороне всей команды и вратаря. Играли за Родину», – заявил Ротенберг.