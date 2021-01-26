ИИХФ намерена провести все матчи ЧМ-2021 в Латвии

ИИХФ склоняется к варианту проведения ЧМ-2021 в Латвии без привлечения второй страны, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

Окончательное решение будет принято на совете организации завтра, 2 февраля.

Изначально турнир должен был проходить в Минске и Риге. Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи из Беларуси.

«Если не произойдет неожиданностей, на совете ИИХФ во вторник Латвия будет объявлена единоличной страной-хозяйкой чемпионата мира-2021», – сообщил источник.

В конце января делегация ИИХФ посетила спортивные объекты в Риге и Даугаве, где могут пройти матчи турнира.

По словам источника, латвийская сторона готова предоставить условия для проведения ЧМ только на территории Латвии. В ИИХФ также считают этот вариант приоритетным.

Напомним, ранее президент организации Рене Фазель сообщил, что ИИХФ хочет провести ЧМ-2021 в одной стране.