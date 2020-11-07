Представитель Госдепа США: «Приветствуем перенос ЧМ из Минска. Призываем Лукашенко прекратить репрессии»

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировала решение не проводить матчи в Минске.

«Мы приветствуем решение ИИХФ перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Беларуси.

С нетерпением ждем дня, когда условия для возвращения международного чемпионата будут подобающими.

Мы призываем Лукашенко положить конец кампании по давлению на спортсменов и прекратить жесткие репрессии», – цитирует Ортагус белорусская Tribuna.com со ссылкой на ее твиттер.

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе , по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

Теперь официально: Лукашенко остался без ЧМ. Объясняем, почему и где теперь будут играть в хоккей