Песков о проведении ЧМ-2021 в России: «Инициатив от ИИХФ пока не было. Перенос из Беларуси? Можем только сожалеть»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения ЧМ-2021 в России вместо Беларуси.

Ранее ИИХФ перенесла турнир из Минска.



«Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея, все-таки это та организация, которая принимает решение.

Перенос турнира из Беларуси? Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять.

Вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», – сказал Песков.

Решение о переносе матчей из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе , по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

Еще одним организатором чемпионата является Латвия. ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

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