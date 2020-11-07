Глава ФХБ о переносе ЧМ из Минска: «Жаль, что ИИХФ и крупнейшие мировые бренды стали жертвами политических игр вокруг Беларуси»

Председатель ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал решение не проводить матчи в Минске.

«Нам жаль, что ИИХФ и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси.

Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение ЧМ-2021, а после – непосредственно по организации турнира. Со своей стороны, мы по-прежнему считаем, что и ЧМ-2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014 году.

Кроме того, проведение чемпионата в Минске могло дать толчок не только развитию детского спорта, но и туристической индустрии, городской инфраструктуры. Безусловно, мы найдем эти точки роста самостоятельно, но «политическая гибкость» международных институтов уже войдет в историю, тем самым создав прецедент для последующих манипуляций.

К сожалению, процедура, предусмотренная ИИХФ, не предусматривает возможности апелляции», – сказал Басков.

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