Лукашенко о ЧМ-2021: «Придется доказывать, что мы люди. Но ни перед кем на колени мы не встанем»

Занимающий пост президента Беларуси высказался по поводу возможной отмены в Минске.

«Как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с Международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие.

Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху. Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний.

А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил международникам, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать.

И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди и мы зовемся людьми. И у нас есть своя страна! Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми.

В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией по любым вопросам!

Начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем!» – передает слова Лукашенко Tribuna.com со ссылкой на телеграм-канал «Пул первого».

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