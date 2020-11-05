Александр Тихонов: «Лучше белорусов ЧМ никто не проведет. Иностранцы называли турнир в 2014-м лучшим в истории»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мыслями о встрече президента Рене Фазеля с Александром Лукашенко по поводу проведения в Минске ЧМ-2021.

«Я Фазеля поддерживаю, считаю, что он абсолютно прав.

верно считает, что чемпионат мира по его виду спорта должен проходить в той стране, где все будет сделано превосходно. Начиная от встречи и до проводов, лучше белорусов чемпионат мира никто не проведет.

Когда в 2014 году здесь был чемпионат мира, ко мне в гости прилетали Майоров, Давыдов, Михайлов, Петров еще живой, Якушев, Мышкин.

Все были в полном восторге от организации! Я слышал мнение иностранцев, называвших тот чемпионат мира лучшим в истории», – сказал Тихонов.