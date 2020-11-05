Подколзин не хочет подписывать новый контракт со СКА. Он пропускает матч с ЦСКА

Нападающий Василий Подколзин не намерен подписывать новый контракт со СКА.
19-летний хоккеист вернулся в расположение команды после МЧМ-2021, но пропускает сегодняшний матч с ЦСКА.
«Вот смотришь на состав СКА на армейское дерби, и недоумеваешь.
Лучший бомбардир команды Владимир Ткачев? Вне заявки.
Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин? Вне заявки.
И это притом, что Ярослав Аскаров, которому за МЧМ доставалось не меньше критики, и Максим Грошев, который в Эдмонтоне был на вторых ролях, на месте.
И если про Ткачева и его отношения с Брагиным/Ротенбергом сказано уже немало (на Кубке Первого канала была показательная история), то ситуация вокруг Подколзина в прессу особо не просачивалась.
А там все довольно прозаично. Вася не хочет подписывать со СКА новый контракт. Весной его ждет «Ванкувер». Поддушивать Подкола за это начали еще до МЧМ, но он ведь кэп молодежки. Лишать его игровой практики в преддверии турнира было невыгодно.
Ну а сейчас можно и затянуть удавку на шее. На МЧМ Подколзин больше не сыграет и, похоже, за СКА тоже. Все идет к тому, что пропуском игры с ЦСКА дело не ограничится и предстоящие месяцы он будет пылить в Высшей лиге. Это в лучшем случае. Правда, агент Сергей Исаков это отрицает. Но кто захочет ругаться с Ротенбергом?
Какие-то варварские методы, Роман Борисович», – написал журналист Дмитрий Ерыкалов.