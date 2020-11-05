Подколзин не хочет подписывать новый контракт со СКА. Он пропускает матч с ЦСКА

Нападающий не намерен подписывать новый контракт со .

19-летний хоккеист вернулся в расположение команды после МЧМ-2021, но пропускает сегодняшний матч с ЦСКА.

«Вот смотришь на состав СКА на армейское дерби, и недоумеваешь.

Лучший бомбардир команды ? Вне заявки.

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин? Вне заявки.

И это притом, что , которому за МЧМ доставалось не меньше критики, и , который в Эдмонтоне был на вторых ролях, на месте.

И если про Ткачева и его отношения с Брагиным/Ротенбергом сказано уже немало (на Кубке Первого канала была показательная история), то ситуация вокруг Подколзина в прессу особо не просачивалась.

А там все довольно прозаично. Вася не хочет подписывать со СКА новый контракт. Весной его ждет . Поддушивать Подкола за это начали еще до МЧМ, но он ведь кэп молодежки. Лишать его игровой практики в преддверии турнира было невыгодно.

Ну а сейчас можно и затянуть удавку на шее. На МЧМ Подколзин больше не сыграет и, похоже, за СКА тоже. Все идет к тому, что пропуском игры с ЦСКА дело не ограничится и предстоящие месяцы он будет пылить в Высшей лиге. Это в лучшем случае. Правда, агент Сергей Исаков это отрицает. Но кто захочет ругаться с Ротенбергом?

Какие-то варварские методы, Роман Борисович», – написал журналист Дмитрий Ерыкалов.