Вице-президент ИИХФ: «Фазель должен сказать правду – ЧМ в Беларуси невозможен. Лукашенко это не понравится, наверное»

Вице-президент Калерво Куммола прокомментировал вероятность проведения в Беларуси.

«Сейчас ситуация выглядит более определенно. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно.

Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать.

должен сказать правду – чемпионат мира в Беларуси невозможен. Президенту ( - прим.), наверное, это не понравится», – заявил Куммола.

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