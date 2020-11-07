Вице-президент ИИХФ: «Фазель должен сказать правду – ЧМ в Беларуси невозможен. Лукашенко это не понравится, наверное»

Теги ИИХФ Рене Фазель Калерво Куммола Александр Лукашенко Чемпионат мира по хоккею Политика ЧМ-2021 Хоккей

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал вероятность проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

«Сейчас ситуация выглядит более определенно. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно.

Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать.

Рене Фазель должен сказать правду – чемпионат мира в Беларуси невозможен. Президенту (Александру Лукашенко - прим.), наверное, это не понравится», – заявил Куммола.

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