Вице-президент ИИХФ: «Фазель должен сказать правду – ЧМ в Беларуси невозможен. Лукашенко это не понравится, наверное»

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал вероятность проведения ЧМ-2021 в Беларуси.
«Сейчас ситуация выглядит более определенно. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно.
Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать.
Рене Фазель должен сказать правду – чемпионат мира в Беларуси невозможен. Президенту (Александру Лукашенко - прим.), наверное, это не понравится», – заявил Куммола.
Фазель встретится с Лукашенко после 7 января: «Сделаем все возможное, чтобы ЧМ состоялся в Минске»