Рене Фазель: «Цель ИИХФ – провести ЧМ-2021 в Беларуси. Не хотим быть заложниками политических игр»

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска. Правительство Латвии также призвало организацию перенести турнир из Беларуси.

«Мы пристально смотрим за ситуацией. Наша цель – провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр.

Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей – это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями.

Придет время принять самое последнее финальное решение, переносить турнир или нет, но наша цель – поехать в Беларусь. Я надеюсь, что со временем ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход из нынешней ситуации.

Мы оставили время для того, чтобы принять решение. У нас тесный контакт с латвийскими и белорусскими организаторами. Мы планируем поехать в Беларусь, чтобы пообщаться там с людьми. Мы хотели поехать туда на этой неделе, но вирус нам не позволил этого сделать. Мы пообщаемся, как только поедем в Беларусь», – сказал Фазель.

Глава ИИХФ Фазель заразился коронавирусом. Сегодня он должен был приехать в Минск и обсудить ЧМ-2021 с Лукашенко