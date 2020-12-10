Жена Малкина: «Карьера Евгения в НХЛ может продлиться еще 5-6 лет при хорошем раскладе»

Теги Питтсбург Евгений Малкин Сергей Федоров НХЛ Анна Кастерова деньги Хоккей

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, поделилась мыслями насчет финансов.

– Для многих игроков НХЛ прежнего поколения стала очень знаковой ситуация, которая случилась с Сергеем Федоровым, когда он в одночасье остался без копейки, доверившись знакомому бизнесмену. Как считаете, сверстников Малкина подобный вариант пугает?

– Конечно. Например, Евгений как разумный человек понимает, что при хорошем раскладе его карьера в НХЛ может продлиться еще лет пять или шесть. Потом надо будет как-то думать о следующем этапе жизни: где и как зарабатывать, как себя применить, как распорядиться заработанными деньгами.

Поэтому уже сейчас муж много размышляет о бизнесе. Не стану называть фамилии, но о том же самом задумываются очень многие известные хоккеисты нашего круга общения.

– Ближний круг вашего общения – это в основном хоккеисты?

– Хоккеисты и приближенные к хоккею люди. Те, кто в какой-то момент оказал нашей семье помощь, где-то в чем-то поддержал, или просто хорошие люди, с которыми приятно общаться и проводить время. У нас небольшой круг общения, но мы его очень ценим, – сказала Кастерова.

Вы просили рассказать, как Сергей Федоров потерял все деньги. Он подружился с мошенником

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