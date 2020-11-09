«Канделаки меня очаровала. Мудрая женщина». Жена Малкина о работе на «Матч ТВ»

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, прокомментировала свое решение вернуться к работе на телевидении.

– Новость о вашем возвращении на российское телевидение взбудоражило общественность. Когда вам поступило предложение от «Матч ТВ» и как долго вы над ним размышляли?

– У меня всегда все происходит спонтанно. Как показывает практика, если долго готовишься к каким-то проектам, то обязательно что-то произойдет.

С очень многими ребятами с «Матч ТВ», включая и руководителей, и шеф-редакторов, и звуковиков мы были знакомы, работали вместе еще на «России-2». Мы в принципе поддерживали контакт все это время.

Перед юбилеем «Матч ТВ» мне позвонил один из топ-менеджеров канала и пригласил на праздничный эфир с Димой Губерниевым. Я как раз собиралась лететь в Сочи на отдых. Я очень вдохновилась этим предложением, сразу поменяла билеты, вернулась раньше и пришла в качестве приглашенной ведущей.

Эфир прошел легко, даже были такие отзывы: «Мы понимаем, что у тебя был пятилетний перерыв, но ты настолько круто сработала, видно было, что тебе комфортно. Профессионализм не потерян. Как ты смотришь на то, чтобы, пока Женя в России, поработать?»

Мы все обсудили с руководством, в том числе с Тиной [Канделаки]. Она, кстати, просто очаровала меня. Невероятно умная, мудрая, потрясающая женщина.

– Когда в НХЛ начнется сезон, вы полетите вместе с Женей в Америку?

– Я не хочу раскрывать всех наших секретов, всех наших договоренностей с Тиной. У нас с ней есть конкретная цель на следующий год, к которой мы идем.

Возможно, я буду периодически появляться в эфире. Побуду с Евгением в США, затем вернусь на месяц в Москву. Все это не исключает возможной моей журналистской деятельности в Америке.

– Стало ли сложно сейчас совмещать личную жизнь и работу?

– Я вообще очень много времени провожу с ребенком. Конечно, сейчас получается меньше. Но надо как-то и о себе думать.

Мне все эти годы очень не хватало работы, эфиров, этих ощущений. Благо, что у меня оказалась очень понимающая семья. В первую очередь мой муж, который невероятно сильно меня поддержал. Перед каждым эфиром меня настраивает, дает напутствия. Он рад за меня. Понимает, что я не остаюсь в Москве навсегда, – сказала Кастерова.

Кайфовые Малкин и Кастерова зашли на «Матч ТВ». Говорили с Губерниевым о ссорах, переезде в Америку и втором ребенке