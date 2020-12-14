Владислав Третьяк: «Канада сильнее России. Такое состояние на сегодняшний день»

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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался после поражения сборной России от сборной Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

«На сегодняшний день команда Канады была сильнее нас. Такое состояние на сегодняшний день.

Нужно перестроиться на следующую игру, чтобы биться за бронзовые медали.

Мы верили в команду. Она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата в сегодняшней игре. Надеемся на завтрашний матч», – заявил Третьяк.

Эти 0:5 – страшный удар по идеям Ларионова. Канадцы разбили сборную России на всех уровнях

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