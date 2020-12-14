Третьяк о полуфинале МЧМ: «Канадцы есть канадцы, будет настоящий бой. Наше первое звено должно показать себя»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от полуфинального матча МЧМ-2021 между молодежными сборными России и Канады.

«Канадцы есть канадцы, играют агрессивно, хорошо катаются, слаженные звенья, не проиграли ни одного матча. Будет настоящий бой, молодежь, как вы знаете, непредсказуемая. Наши обыграли американцев, показав хороший матч, потом проиграли чехам. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно.

Наше первое звено (Амиров – Хуснутдинов – Подколзин – прим. Sports.ru) еще не сказало своего слова. С немцами оно не забило ничего и должно показать, что является первой тройкой.

В нем собраны мастера высокого класса, надеемся, что в следующих матчах они покажут себя», – сказал Третьяк.