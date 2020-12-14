Ларионов о матче с Канадой: «Горим желанием взять реванш за прошлый год. Обидно было проиграть чемпионство»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов описал свои ожидания от матча против команды Канады в полуфинале чемпионата мира.

«Мы ожидаем, что будет классическая игра, с эмоциями, драмой. Я не вижу другого хоккея, который должны демонстрировать молодые ребята.

Мы горим желанием взять реванш за прошлый год. Все помнят, насколько обидно было проиграть тот матч, проиграть чемпионство.

То, что нас не считают фаворитами, – хорошая мотивация для ребят. Мы готовы быть андердогами. Тренерский штаб верит в нашу команду, каждый игрок готов к тому, чтобы провести лучший матч на турнире, а может, и в жизни», – сказал Ларионов.

Трансляция встречи сборных Канады и России начнется в ночь на 5 января в 2:00 по московскому времени.

Год назад команды играли в финале молодежного чемпионата мира. Североамериканцы добились победы со счетом 4:3.