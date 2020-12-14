«Здесь 25 парней от русских матерей. Легенды рождаются в таких матчах». Ларионов об игре с Канадой

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мыслями в преддверии игры против команды Канады на стадии полуфинала чемпионата мира.

«Это особенность молодежного хоккея: в таких матчах, как Россия – Канада, рождаются легенды, появляются люди, которые делают разницу в играх. Настраивать никого не надо будет, все понимают, насколько важен этот матч.

У нас очень сильная команда. Мы должны контролировать свои эмоции, быть спокойными с шайбой, играть умно, не проиграть борьбу, грамотно и без паники играть в защите. Давление есть, но оно сильнее на сборную Канады, ведь они играют дома.

У нас здесь двадцать пять парней от двадцати пяти русских матерей. И эти парни играют за своих родителей. Они знают, что делать, они будут готовы к игре», – сказал Ларионов.

Трансляция матча начнется в ночь на 5 января в 2:00 по московскому времени.