Ротенберг о победе над Швецией: «Важный матч, чтобы укрепить дух победителя. Уже видим рисунок игры для плей-офф»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (4:3 ОТ) на МЧМ-2021.

«Сегодня была очень важная игра для того, чтобы укрепить дух победителя, психологию победителя. Очень важно было победить в преддверии плей-офф.

Сборная проявила русский характер, самоотверженность, командную игру. Очень большой прогресс виден по сравнению с прошлыми матчами в плане работы над ошибками.

Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф, сделан огромный шаг вперед в плане командных действий, тактических действий.

Нужно отметить правильную реакцию игроков на ситуацию. Впереди плей-офф, все только начинается.

У ребят будет пара дней до четвертьфинала. Есть время для восстановления и командных мероприятий, это укрепит командную психологию и дух. Работа продолжается, все только начинается», – сказал Ротенберг.

Россия обыграла Швецию в овертайме и вышла в плей-офф МЧМ-2021 с первого-второго места. Все голы огненного матча – тут🔥