Хольц во втором перерыве: «Швеция мастеровитее России. Они за нами не успевают»

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Нападающий молодежной сборной Швеции Александер Хольц дал интервью после второго периода матча ЧМ-2021 против команды России (3:4 Б).

К тому моменту счет был 2:2.

– Мы здорово играем в атаке, надо забивать голы в большинстве. Я думаю, что мы более мастеровитая команда. Нам нужно еще больше работать.

– За счет чего вам удается зарабатывать столько удалений?

– Мы лучше работаем, они за нами не успевают, поэтому появляются зацепы и удары клюшкой. А еще был колющий удар, за который должны были дать 5 минут, – заявил Хольц в эфире TSN.

В третьем периоде россияне вышли вперед после гола Кирилла Кирсанова. Шведы смогли перевести игру в овертайм, за минуту до конца основного времени отличился Ноэль Гунлер.

В дополнительное время Россия добилась победы благодаря голу Марата Хуснутдинова. Таким образом, прервалась серия сборной Швеции из 54 побед подряд на групповых этапах МЧМ.

Россия обыграла Швецию в овертайме и вышла в плей-офф МЧМ-2021 с первого-второго места. Все голы огненного матча – тут🔥

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