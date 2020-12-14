Россия забила Швеции 3 гола в большинстве. До этого была 1 шайба в 3 матчах

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Молодежная сборная России одержала победу над командой Швеции (4:3 ОТ) в матче МЧМ-2021.

Команда Игоря Ларионова забросила три шайбы в большинстве в этой игре, в том числе победную за 6 секунд до конца овертайма – отличился Марат Хуснутдинов.

В первом периоде при численном преимуществе гол забил Родион Амиров, а в третьем периоде – Кирилл Кирсанов.

В трех прошлых матчах национальная сборная забила только один гол в большинстве – в ворота Австрии.

Россия обыграла Швецию в овертайме и вышла в плей-офф МЧМ-2021 с первого-второго места. Все голы огненного матча – тут🔥

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