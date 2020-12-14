Швеция проиграла России, прервав серию из 54 побед подряд на групповых этапах МЧМ

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Молодежная сборная России обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ) в матче МЧМ-2021.

Таким образом, команда Игоря Ларионова прервала победную серию шведской сборной на групповых этапах МЧМ.

Шведы не проигрывали 54 игры подряд. В последний раз они уступили в группе в 2006 году, проиграв 31 декабря команде США (2:3 ОТ).

Россия обыграла Швецию в овертайме и вышла в плей-офф МЧМ-2021 с первого-второго места. Все голы огненного матча – тут🔥

У шведов 54 (!) победы подряд на групповых этапах МЧМ. Но титул за это время лишь один

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