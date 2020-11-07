«В стране, где насилие и правовой дефолт стали обыденным делом, уместно проводить ЧМ?» Баскетболистка Левченко – Фазелю

Белорусская баскетболистка Елена Левченко ответила на письмо, которое прислал ей глава ИИХФ , и призвала не проводить в Минске.

«Уважаемый господин Фазель, от себя лично и от лица Свободного Объединения Спортсменов Беларуси «SOS BY», которое на сегодня насчитывает 1855 атлетов и спортивных функционеров, хочу поблагодарить вас за то, что нашли время и ответили на мое открытое письмо, обнародованное во время пресс-конференции 17 декабря 2020 года.

Я выступаю за открытое и честное общение, поэтому решила остановиться на некоторых ключевых позициях вашего ответа, которые были вами озвучены.

Я обращалась и обращаюсь к вам не как политик, а как спортсменка, как ваша коллега и как гражданка Республики Беларусь. Я подняла вопрос, который беспокоит сейчас весь цивилизованный мир: уместно ли проводить чемпионат в стране, где насилие, нарушение прав человека и правовой дефолт стали обыденным делом?

Я представляю Свободное Объединение Спортсменов Беларуси и хочу заострить ваше внимание на том, что мы не являемся политической оппозицией или политической партией. Мы являемся по-настоящему народным объединением, и сегодня мы говорим о насилии, нарушении прав человека и беззаконии. Вы предлагаете вступить в глобальный политический диалог и принять участие в политических процессах, но ни я, ни «SOS BY» не уполномочены на это. Сейчас мы говорим с вами именно о хоккее и непосредственно о людях.

Хочу отметить, что действительно долгие годы хоккей в Беларуси, спонсируемый режимом, является идеологическим видом спорта. Если вы взглянете на административный аппарат федерации хоккея, то увидите только государственных чиновников и людей, приближенных к . Это действительно политика, которая нашла свое воплощение в спорте.

Вы хотите избавиться от политической окраски и не делать хоккей инструментом политических игр. Мы полностью с этим согласны: всему миру и подавляющему большинству белорусов известно, что нужно для этого сделать. Все наши протестные акции и гражданские инициативы прямо и открыто говорят, в чем наша основная проблема и как ее решить. Мы не найдем с вами никакого нового рецепта, и уж тем более третьи лица на нейтральных территориях нам в этом не помогут.

Мы призываем вас не включаться в сложный политический процесс в стране, а сконцентрироваться на конкретном событии. Мы просим вас не спонсировать режим, ни финансово, ни морально, а проявить солидарность с народом Беларуси и быть бескомпромиссным в борьбе со злом и беззаконием.

Я благодарю вас за предложение встречи и принимаю его, однако не в формате политического диалога, а в деловом формате. Вместе с Белорусским Фондом Спортивной Солидарности мы готовы детально донести до вас суть проблемы, с которой столкнулся народ Беларуси, рассказать о пытках, беспрецедентных репрессиях и борьбе с любыми формами инакомыслия на всех уровнях.

Мы готовы обсудить конструктивные пути и решения по переносу чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, а также оказать любую посильную помощь в этом», – написала Левченко.