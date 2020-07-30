Фетисов об отстранении России: «Если мы при большом количестве инструментов не сумели доказать, что не виноваты, это тоже о чем-то говорит?»

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Россию на 2 года от Олимпиад и чемпионатов мира.

«Каждый президент международной спортивной федерации, вступая в должность, произносит одни и те же слова: «Я гарантирую чистый спорт. Моя основная задача, чтобы каждый спортсмен, который выходит на старт, был уверен в том, что соревнуется в честной борьбе».

Эти слова адресуются не России, Америке или кому-то еще, а всей мировой спортивной общественности, частью которой мы являемся.

У нас в стране есть члены МОК, есть президенты международных спортивных федераций, пусть их немного. Есть антидопинговые кодексы, конвенции ЮНЕСКО.

Есть все, чтобы вести конструктивный диалог. Если мы при достаточно большом количестве инструментов не сумели доказать, что не виноваты, это тоже о чем-то говорит?» – задался вопросом Фетисов.

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам