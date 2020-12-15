Трефилов об отстранении России: «В Америке все чистые, что ли? Наезжают постоянно, приборзели уже совсем»

Первый вице-президент Федерации гандбола России и бывший главный тренер женской сборной прокомментировал решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на два года.

«Новость очень плохая. Катастрофа, я бы сказал. Мне иногда кажется, что надо на все положить. На Олимпиаду надо ехать и побеждать. Это единственный выход. Мне интересно, у них самих никаких сбоев не бывает? Ставят вместо женщин мужиков и все нормально. Не понимаю мотивации.

Допинг уже тянется очень много. Наши юристы должны как-то проработать этот вопрос. Мы защищаемся, а это не дает никаких результатов. Вечные вопли «Допинг, допинг, допинг». Ну бывает, один дурак съел что-то, почему теперь всю страну за это лишать флага?

Сколько можно уже? До какой степени надо обнаглеть? Возьмем ту же Америку. Там все чистые, что ли? Наезжают постоянно. Мое мнение только одно – надо чистить зубы и доказывать, что мы самые сильные. Приборзели уже совсем», – сказал Трефилов.

Как именно наказали Россию? Объясняем кратко

Наказание России противоречит Олимпийской хартии (об этом говорил и Путин). Что же там написано?

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?