Киров Липман: «В России нет того безобразия, что устраивает белорусский ОМОН. Уверен, Латвия одобрит совместное проведение ЧМ»

Теги ИИХФ Рене Фазель Сборная Латвии по хоккею Виестурс Козиолс Хорст Лихтнер Киров Липман Чемпионат мира по хоккею Политика ЧМ-2021 Хоккей

Бывший глава Латвийской федерации хоккея Киров Липман прокомментировал слова генсека организации Виестурса Козиолса касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее правительство Латвии призвало ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси. Козиолс, в свою очередь, сообщил, что ЛФХ хочет проводить турнир совместно с Минском.

«В то время ИИХФ категорически отвергла заявление руководства страны и сказала, что не собирается менять хозяев ЧМ. Поэтому Козиолс выступил с заявлением о желании проводить турнир совместно с Минском, чтобы выглядеть хорошим в глазах Рене Фазеля и Хорста Лихтнера. Но он участвовал в совещаниях, где Латвия формировала позицию с призывом отобрать у белорусов соревнование.

Сейчас же при всей дипломатичности риторики ИИХФ, по моим данным, есть понимание, что обстановка на улицах не оставляет шансов провести там чемпионат мира. Зная Фазеля, я понимаю, что он хотел бы до последнего сохранить ситуацию такой, какая есть сейчас, но склоняюсь к тому, что ему все равно придется идти на перенос из Минска.

Обсуждался вариант провести весь турнир в Риге, где могли подобрать вторую арену, но местные власти не смогли дать финансовых гарантий по организации чемпионата в одиночку.

Перенос игр в Москву? Лично я уверен, что в Латвии одобрят проведение ЧМ совместно с Россией, поскольку у вас в стране нет всего того безобразия, что устраивает белорусский ОМОН с протестующими. И точно ИИХФ не будет отказываться от идеи проведения турнира в двух странах. В этом смысле нам надо было раньше думать. Ведь изначально чемпионат мира должен был пройти только в Риге.

Официально город получил ЧМ в 2017 году, когда я уже ушел из федерации, а новое руководство не озаботилось подготовкой второго «холла» и само предложило белорусам провести турнир совместно. Более того, отдало Минску решающие матчи, хотя там чемпионат мира был совсем недавно, в 2014 году. И получается, что наша федерация просто подставила ИИХФ, которая теперь вынуждена придумывать, как разрешить ситуацию с Беларусью», – сказал Липман.

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