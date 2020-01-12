Овечкин о кумире: «Майкл Джордан. Это феномен. Кайфовал от сериала про него»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что баскетболист Майкл Джордан был его кумиром.
– А кто ваши кумиры? На кого вы равнялись? На кого вы смотрели и думали: «Я тоже когда-нибудь буду таким же»?
– Понятное дело, это Майкл Джордан.
– А почему именно Майкл Джордан?
– Кстати, смотрела?
– Конечно, Last dance («Последний танец – прим. Sports.ru).
– Да. Я просто кайфовал. Я смотрел, я все закрывался. Настя была беременна. Говорю: «Все, меня час не трогать».
– Фильм невероятный.
– Вообще. Я просто кайфовал. Я видел то, как в принципе он настраивал команду, как он хотел, чтобы вокруг него все люди становились лучше, игроки лучше. Это просто феномен.
– Он просто еще по человеческим качествам невероятный спортсмен. Потому что там же как раз их показывают, сравнивают.
– Он всегда был победителем.
– И он за собой тащил. У многих спортсменов в команде карьера могла бы сложиться по-другому, если бы не он. Вы такой же?
– Я тоже не люблю проигрывать. Но иногда надо проиграть.
– Для чего? Стимул к победе?
– Конечно. Допустим, если я понимаю, что человек слабее меня, и я знаю, что я его легко могу победить, но ему нужна эта победа в психологическом плане, я проиграю, – сказал Овечкин в беседе с Тиной Канделаки в рамках программы «Специальный гость».
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