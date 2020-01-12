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Sports.ru NBA

    Овечкин о кумире: «Майкл Джордан. Это феномен. Кайфовал от сериала про него»

    Теги Майкл Джордан Вашингтон Чикаго Александр Овечкин НБА НХЛ Тина Канделаки фильмы Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что баскетболист Майкл Джордан был его кумиром.

    – А кто ваши кумиры? На кого вы равнялись? На кого вы смотрели и думали: «Я тоже когда-нибудь буду таким же»?

    – Понятное дело, это Майкл Джордан.

    – А почему именно Майкл Джордан?

    – Кстати, смотрела?

    – Конечно, Last dance («Последний танец – прим. Sports.ru).

    – Да. Я просто кайфовал. Я смотрел, я все закрывался. Настя была беременна. Говорю: «Все, меня час не трогать».

    – Фильм невероятный.

    – Вообще. Я просто кайфовал. Я видел то, как в принципе он настраивал команду, как он хотел, чтобы вокруг него все люди становились лучше, игроки лучше. Это просто феномен.

    – Он просто еще по человеческим качествам невероятный спортсмен. Потому что там же как раз их показывают, сравнивают.

    – Он всегда был победителем.

    – И он за собой тащил. У многих спортсменов в команде карьера могла бы сложиться по-другому, если бы не он. Вы такой же?

    – Я тоже не люблю проигрывать. Но иногда надо проиграть.

    – Для чего? Стимул к победе?

    – Конечно. Допустим, если я понимаю, что человек слабее меня, и я знаю, что я его легко могу победить, но ему нужна эта победа в психологическом плане, я проиграю, – сказал Овечкин в беседе с Тиной Канделаки в рамках программы «Специальный гость». 

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