Овечкин о кумире: «Майкл Джордан. Это феномен. Кайфовал от сериала про него»

Нападающий заявил, что баскетболист Майкл Джордан был его кумиром.

– А кто ваши кумиры? На кого вы равнялись? На кого вы смотрели и думали: «Я тоже когда-нибудь буду таким же»?

– Понятное дело, это .

– А почему именно Майкл Джордан?

– Кстати, смотрела?

– Конечно, Last dance («Последний танец – прим. Sports.ru).

– Да. Я просто кайфовал. Я смотрел, я все закрывался. Настя была беременна. Говорю: «Все, меня час не трогать».

– Фильм невероятный.

– Вообще. Я просто кайфовал. Я видел то, как в принципе он настраивал команду, как он хотел, чтобы вокруг него все люди становились лучше, игроки лучше. Это просто феномен.

– Он просто еще по человеческим качествам невероятный спортсмен. Потому что там же как раз их показывают, сравнивают.

– Он всегда был победителем.

– И он за собой тащил. У многих спортсменов в команде карьера могла бы сложиться по-другому, если бы не он. Вы такой же?

– Я тоже не люблю проигрывать. Но иногда надо проиграть.

– Для чего? Стимул к победе?

– Конечно. Допустим, если я понимаю, что человек слабее меня, и я знаю, что я его легко могу победить, но ему нужна эта победа в психологическом плане, я проиграю, – сказал Овечкин в беседе с Тиной Канделаки в рамках программы «Специальный гость».

«Последний танец» заменил спорт на карантине. Зафиксируем 23 гениальные сцены, от которых мы кайфанули