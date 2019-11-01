Овечкин о Putin Team: «Я просто поддерживаю своего президента. Очень сильно его уважаю»

Нападающий объяснил, зачем создал движение Putin Team.

– Зачем вы придумали Putin Team? Сейчас объясню вопрос. То есть вы, я так понимаю, еще его и финансировали? То есть вы инициатор, вы всех туда пригласили, вы всех туда завели. Вы же все-таки живете там. А все-таки политическое такое движение, пусть и не в качестве партии, оно же требует понимания того, что здесь происходит. Какие цели и задачи у Putin Team? Вы всегда во всем соглашаетесь с президентом? Или не со всеми его решениями?

– Я просто поддерживаю своего президента. Я его очень сильно уважаю. И я хотел, чтобы реально у нас была Putin Team.

– А Putin Team – это что? Это может быть партия Овечкина потом?

– Нет.

– Это просто организация такая?

– Это просто организация, привлекающая молодежь по всем разным направлениям.

– А почему не может стать партией?

– Я же спортсмен пока. Куда?

– А тем не менее вы просто безоговорочно поддерживаете? У вас нет никаких вопросов – и все?

– Да. Мне просто нравится, как наша страна сейчас... Я живу в Америке. Я вижу, как положительно относятся к нашему президенту.

– К нашему президенту?

– Да.

– А как это выражается? Я про это тоже много слышу. А вот вы, например, идете. Все знают, что вы русский. Вас часто спрашивают про президента?

– Не то что часто. Если посмотреть все новости, которые там идут, то постоянно – Россия, Россия, Россия, Путин, Путин, Путин. И, понятное дело. Может быть, его не уважают, но, по крайней мере, мне все говорят, что «мы уважаем вашего президента».

– И когда вы даете интервью, вот просто интересно, то есть всегда, когда заходит разговор про Россию, всегда только позитивно?

– Да. Ко мне только с позитивной точки...

– Они вас боятся просто.

– Не знаю. Может быть.

– А скажите, а может быть что-то, что вас заставит разочароваться в президенте?

– Я думаю, предательство. Я думаю, обман. Самое главное, что я же простой человек. Я общаюсь с простыми людьми. И каждый человек, с кем я общаюсь, все доверяют Владимиру Владимировичу. Поэтому это самое главное – доверие.

А если ты потерял доверие, его уже обратно тяжело... – сказал Овечкин в разговоре с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость».

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

Овечкин в Америке – звезда и шоумен, в России – политическая фигура. Два разных образа живой легенды