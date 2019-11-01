Овечкин о своей восковой фигуре: «Горжусь, что русского человека на американской земле поставили в музей мадам Тюссо»

Нападающий поделился эмоциями от того, что в музее мадам Тюссо есть его восковая фигура.

– Я правильно понимаю, что в музее мадам Тюссо есть ваша восковая фигура?

– Да.

– Дальше, соответственно, в хоккейном Зале славы Торонто есть ваши клюшки, перчатки. И при этом, насколько я понимаю, детская экипировка, которую отдали в музей «Динамо», она пропала?

– Да.

– Вот как так просто?

– Это очень обидно. У меня отец очень сильно по этому поводу переживает. Потому что хотели отдать на благое дело, чтобы люди смотрели, болельщики, дети смотрели. А пошел ремонт на Петровском динамовском парке – и форма вся пропала. Там и клюшки были, и перчатки.

Вообще эта история для меня тоже очень печальная, потому что я коллекционирую клюшки. И все мои драгоценные клюшки, с которыми какие-то важные цифры я побил, поставил новый рекорд, это я сохраняю.

И те вещи, которые у меня сохранились с детских времен, они у меня лежат у отца на даче, и, конечно, что мы отдали в музей «Динамо» – и все пропало. Я знаю, какие там клюшки были. Для меня это было очень...

– Мы же понимаем, что просто кто-то украл. Давайте вещи своими именами называть.

– Я не знаю, украл, не украл. Но здесь ситуация: если украли – украли. Самое главное, что они где-то находятся, знаешь? А если реально их закинули на какую-то свалку и они просто валяются, пылятся – вот это обидно.

– В музее мадам Тюссо были, как вас выставили?

– Конечно.

– Вообще как это, когда ты заходишь в музей мадам Тюссо и смотришь на себя?

– Похож или не похож.

– Ну и как?

– Вроде похож. Сейчас, конечно, изменился.

– А так ощущения, вообще, в целом?

– Ну, прикольно. Гордость, конечно же, что русского человека на американской земле поставили в музей мадам Тюссо.

Это прикольно. Это крутого стоит, – сказал Овечкин в разговоре с в рамках проекта «Специальный гость».

Фото: сайт НХЛ