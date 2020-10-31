Владислав Третьяк: «Поддерживаем Беларусь, планируем приехать на ЧМ. Уверен, все будет на высоком уровне»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Минске.

«ФХР поддерживает решение ИИХФ по чемпионату мира в Минске. Мы вне политики, главное – безопасность игроков.

Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира. Уверен, все будет на высоком уровне», – сказал Третьяк.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В Беларуси произошел целый ряд акций протеста после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Выступления граждан жестко подавлялись силовиками. Светлана Тихановская, также претендовавшая на пост главы государства, выступила за бойкот чемпионата мира в Минске.

Генсек ИИХФ Лихтнер о переносе ЧМ-2021 из Минска: «Мы не позволим себя шантажировать»

ЧМ-2021 могут перенести из Минска в случае серьезной угрозы безопасности. В Латвии есть еще одна подходящая арена

Третьяк уверяет, что хоккей всегда был вне политики. Видимо, забыл, как сборная СССР бойкотировала ЧМ из-за Берлинской стены