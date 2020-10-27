Альянс Алиу и Кэйна о проспекте, издевавшемся над чернокожим одноклассником-инвалидом: «НХЛ и «Аризона» должны начать практиковать то, что проповедуют»

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) отреагировал на решение «Аризоны» выбрать на драфте НХЛ-2020 защитника Митчелла Миллера.

Игрок, выбранный под общим 111-м номером, ранее издевался над чернокожим одноклассником-инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, будущий проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг подтвердил, что скауты «койотов» знали об этой истории до его выбора.

Альянс призвал НХЛ и клуб подписать направленное ранее предложение.

«Тот факт, что задрафтовала Митчелла Миллера, который был признан виновным в издевательствах над инвалидом, своим темнокожим одноклассником, и, по словам семьи жертвы, не извинился лично, показывает, что «нулевую терпимость» к расизму нельзя воспринимать как должное в НХЛ.

Лига и «Койотис» должны подписать обязательство HDA и начать практиковать то, что они проповедуют», – говорится в сообщении.

В заявлении альянса также содержится ссылка на пункт № 6 обязательства HDA, в котором организация просит НХЛ не «поддерживать, не сотрудничать и не принимать поддержку от любой организации, которая участвует, продвигает или не реагирует надлежащим образом на расистское поведение».

Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются и .

Альянс Алиу и Кэйна разорвал отношения с НХЛ: «Лига не готова брать на себя обязательства по прекращению системного расизма в хоккее»

В НХЛ задрафтовали игрока, который в школе издевался над чернокожим инвалидом. Он отправил извинения во все клубы