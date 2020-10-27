Альянс Алиу и Кэйна о проспекте, издевавшемся над чернокожим одноклассником-инвалидом: «НХЛ и «Аризона» должны начать практиковать то, что проповедуют»

Теги Аризона НХЛ драфт НХЛ Аким Алиу Эвандер Кэйн дискриминация Хоккей

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) отреагировал на решение «Аризоны» выбрать на драфте НХЛ-2020 защитника Митчелла Миллера.

Игрок, выбранный под общим 111-м номером, ранее издевался над чернокожим одноклассником-инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, будущий проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. 

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг подтвердил, что скауты «койотов» знали об этой истории до его выбора. 

Альянс призвал НХЛ и клуб подписать направленное ранее предложение.

«Тот факт, что «Аризона» задрафтовала Митчелла Миллера, который был признан виновным в издевательствах над инвалидом, своим темнокожим одноклассником, и, по словам семьи жертвы, не извинился лично, показывает, что «нулевую терпимость» к расизму нельзя воспринимать как должное в НХЛ.

Лига и «Койотис» должны подписать обязательство HDA и начать практиковать то, что они проповедуют», – говорится в сообщении.

В заявлении альянса также содержится ссылка на пункт № 6 обязательства HDA, в котором организация просит НХЛ не «поддерживать, не сотрудничать и не принимать поддержку от любой организации, которая участвует, продвигает или не реагирует надлежащим образом на расистское поведение».

Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и Эвандер Кэйн.

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