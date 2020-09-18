Владислав Третьяк: «Сборная России везде вызывает высокий интерес, ее присутствие на турнирах важно для всех федераций»

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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 из Беларуси, а также поделился мыслями о проведении Евротура в нынешнем сезоне.

– Вы как опытный международный хоккейный функционер допускаете, что белорусская часть следующего мирового первенства может быть перенесена в другую страну?

– Пока ИИХФ рассматривает этот вопрос. Мы сделаем все, чтобы часть турнира, как и планировалось, прошла в Беларуси.

– Все места проведения чемпионатов мира до 2026 года определены. Стоит ли отдавать следующий турнир Швейцарии на безальтернативной основе, учитывая, что страна из-за форс-мажора лишилась первенства минувшей весной?

– Если Швейцария подаст заявку, вопрос рассмотрит конгресс ИИХФ.

– ИИХФ пока не планирует изменений в международный календарь стартовавшего сезона, сдвига начала Евротура?

– Евротуры проводятся в так называемые международные брейки, и переносить их не планируется – у всех европейских лиг календари составлены соответствующим образом. Поэтому у нас все по плану, готовимся к Евротуру как обычно.

Для всех федераций присутствие сборной России на турнирах важно. Речь не только о Евротуре. Существуют соревнования, где выступают сборные Швейцарии, Германии, Словакии и олимпийская команда России, а также молодежные, юниорские и женские турниры. Российская сборная везде вызывает высокий интерес. Не стоит забывать, что федерации – общественные организации, они зависят от спонсоров, телевидения, рекламы.

И самое главное – на этих турнирах мы смотрим кандидатов в главную команду страны. Через национальную сборную проходят 60-70 человек. Мы возим на Евротур много молодежи, ребята получают международный опыт. Сейчас для нас главное – соревнования. Со зрителями, без зрителей, в текущей ситуации не так важно, – сказал Третьяк.

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