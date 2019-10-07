Роман Ротенберг: «СКА играет пять в обороне, пять в атаке – тотальный хоккей»

Исполняющий обязанности главного тренера дал комментарий после победы над «Сочи» (4:3) в матче чемпионата .

«Мы играем в энергозатратный, агрессивный современный хоккей, стараемся играть пять в обороне, пять в атаке – так называемый тотальный хоккей. Мы не отходим от своего плана, будем так дальше играть.

Вместе с этим мы видим, что где-то функциональных кондиций не хватает на всю игру, на это есть объективные причины.

От игроков потребовались сверхусилия, чтобы выиграть этот матч.

Что касается пропущенных голов, это потеря концентрации, это недопустимо, но мы должны с пониманием к этой ситуации отнестись», – сказал Ротенберг.

«Сочи» перебросал СКА со счетом 41:19